Israele, online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – I piani di Israele per colpire l'Iran vengono rivelati. Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulla diffusione documenti L'articolo Israele, online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Israele, online piani per attacco a Iran. Inchiesta Usa su fuga di notizie Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Idiper colpire l'vengono rivelati. Gli Stati Uniti hanno avviato un'indagine sulla diffusione documenti L'articoloperUsa sudiproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

