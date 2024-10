Ilrestodelcarlino.it - Inferno d’acqua, Lepore: “Tutta questa pioggia su Bologna non era prevista”

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - "Non ci si aspettava una così grande quantità di, non a. A Modena mi dicevano che se l'aspettavano lìquest'acqua, e invece è arrivata qui. Si attendeva sulla collina e invece le precipitazioni si sono concentrate sulla città che è staimpattata". Il sindaco di, Matteo, in una conferenza stampa in Comune, lo ha dichiarato senza mezzi termini. Nella città disono state evacuate 500 persone, undici sono state ospitate in alberghi, altre hanno trovato ospitalità da parenti e amici. “Il maggior numero degli sfollati si trova nella città metropolitana e il conteggio è salito a 2500", ha specificato. I video del sopralluogo di MatteoChiederemo lo stato di emergenza “Ho sentito la presidente della Regione Irene Priolo e chiederemo lo stato di emergenza”, ha aggiunto il primo cittadino.