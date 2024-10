Il treno dei bambini, recensione: Cristina Comencini la semplicità di un film importante (Di domenica 20 ottobre 2024) Una sintesi armoniosa, vitale (e necessariamente politica) che riflette sul ruolo della madre. Che sia naturale o di fatto. Splendide Barbara Ronchi e Serena Rossi. Su Netflix dal 4 dicembre. Ci voleva Cristina Comencini per (ri)dare vigore e spessore alle produzioni italiane originali Netflix. Materiale umano, del resto, decisamente importante, com'è importante il materiale originale da cui è tratto, appunto, Il treno dei bambini. Da un romanzo di Viola Ardone, pubblicato nel 2019, ecco un lungometraggio che ha la sua forza nella chiave di lettura, semplice, armoniosa e limpida nello scopo narrativo cercato, e poi voluto e portato a termine seguendo i canoni di una doppia narrazione che rendono il film tanto luminoso quanto vitale. Tra l'altro, Il treno dei bambini, in streaming su Netflix dal 4 dicembre (e presentato Movieplayer.it - Il treno dei bambini, recensione: Cristina Comencini la semplicità di un film importante Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Una sintesi armoniosa, vitale (e necessariamente politica) che riflette sul ruolo della madre. Che sia naturale o di fatto. Splendide Barbara Ronchi e Serena Rossi. Su Netflix dal 4 dicembre. Ci volevaper (ri)dare vigore e spessore alle produzioni italiane originali Netflix. Materiale umano, del resto, decisamente, com'èil materiale originale da cui è tratto, appunto, Ildei. Da un romanzo di Viola Ardone, pubblicato nel 2019, ecco un lungometraggio che ha la sua forza nella chiave di lettura, semplice, armoniosa e limpida nello scopo narrativo cercato, e poi voluto e portato a termine seguendo i canoni di una doppia narrazione che rendono iltanto luminoso quanto vitale. Tra l'altro, Ildei, in streaming su Netflix dal 4 dicembre (e presentato

Il treno dei bambini : recensione del film di Cristina Comencini – #RoFF19 - Scorrazza insieme al suo amico Tommasino e a volte fa dei lavoretti per portare qualche soldo a casa, dalla madre Antonietta, che cerca di crescerlo come meglio può. Ronchi e Rossi: due interpreti d’eccezione L’idea di fondo è potente, così come la storia che si porta sullo schermo. Da questa vicenda, che è parte della nostra Storia, Viola Ardone trae ispirazione per il suo romanzo del 2019, Il ... (Cinefilos.it)

Il treno dei bambini : Cristina Comencini dirige un racconto struggente sull’Italia del dopoguerra - Ed anche oggi, che ha 84 anni, quando racconta di quei mesi lì ritorna bambina. VelvetMAG ha raccolto per i suoi lettori le voci dei protagonisti del film presenti alla Conferenza Stampa ufficiale alla 19esima Festa del Cinema di Roma. Quello grande, incommensurabile e che lega una madre ad un figlio, anche se quella madre non è biologicamente legata al bambino. (Velvetmag.it)

Andrea Bocelli protagonista a Roma 2024 - in anteprima Il Treno dei Bambini di Cristina Comencini - Gli incontri con le star Andrea Bocelli che porta ad Alice nella città in anteprima mondiale Andrea Bocelli 30: The Celebration, film-concerto diretto da Sam Wrench ("Taylor Swift: The Eras Tour", "Billie Eilish Live At The O2") sullo spettacolare evento di tre giorni tenuto in Italia lo …. La giornata di domenica 20 ottobre alla Festa del Cinema di Roma 2024 proporrà incontri con star come ... (Movieplayer.it)