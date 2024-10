Il PalaTiziano batte sé stesso: pubblico delle grandi occasioni per Roma-Conegliano (Di domenica 20 ottobre 2024) I decibel registrati oggi a Piazza Apollodoro potrebbero essere considerati “inquinamento acustico”, ma di sicuro i residenti del quartiere Flaminio hanno chiuso più che volentieri un occhio. Il motivo è presto detto: al PalaTiziano è andato in scena un match di volley femminile con la M Romatoday.it - Il PalaTiziano batte sé stesso: pubblico delle grandi occasioni per Roma-Conegliano Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) I decibel registrati oggi a Piazza Apollodoro potrebbero essere considerati “inquinamento acustico”, ma di sicuro i residenti del quartiere Flaminio hanno chiuso più che volentieri un occhio. Il motivo è presto detto: alè andato in scena un match di volley femminile con la M

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pugilato: Europeo 'Silver' Welter; il derby romano va a Geografo - Il pugile romano Mirko Geografo ha conquistato il titolo europeo 'Silver' dei pesi welter battendo con verdetto non unanime (115-114, 113-115, 115-114) l'altro romano Pietro 'The Butcher' Rossetti in ... (ansa.it)

NAZIONAPOLI - Nations League, Scozia-Portogallo: titolari gli azzurri McTominay e Gilmour - Sono ufficiali le formazioni di Scozia-Portogallo, match valido per la quarta giornata del Gruppo 1 di Lega A di Nations League. Titolari tra gli scozzesi i due centrocampisti azzurri Scott McTominay ... (napolimagazine.com)

Boxe: Mirko Geografo conquista il titolo europeo "Silver" dei pesi welter - Il pugile romano Mirko Geografo ha conquistato il titolo europeo 'Silver' dei pesi welter battendo con verdetto non unanime (115-114, 113-115, 115-114) l'altro romano Pietro 'The Butcher' Rossetti in ... (napolimagazine.com)