I tifosi dell’Udinese vogliono regolare i conti con Maignan, striscione d’avvertimento: “Questo è solo un saluto” (Di domenica 20 ottobre 2024) A San Siro, nel settore riservato ai sostenitori ospiti, è apparsa una scritta rivolta al portiere rossonero. Otto mesi fa, bersagliato dai cori razzisti a Udine, abbandonò il campo assieme alla squadra e la partita col Milan venne sospesa. La sua denuncia portò alla chiusura della curva friulana: "Uomo di m.". Fanpage.it - I tifosi dell’Udinese vogliono regolare i conti con Maignan, striscione d’avvertimento: “Questo è solo un saluto” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 20 ottobre 2024) A San Siro, nel settore riservato ai sostenitori ospiti, è apparsa una scritta rivolta al portiere rossonero. Otto mesi fa, bersagliato dai cori razzisti a Udine, abbandonò il campo assieme alla squadra e la partita col Milan venne sospesa. La sua denuncia portò alla chiusura della curva friulana: "Uomo di m.".

