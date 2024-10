Goleada della Fiorentina a Lecce: 0-6 (Di domenica 20 ottobre 2024) Lecce, 20 ottobre 2024 - Quando una partita, per giunta in trasferta, si apre con l'infortunio del proprio giocatore più talentuoso i pensieri si fanno subito tetri: invece la Fiorentina, dopo aver perso per un guaio muscolare Gudmundsson, travolge il Lecce grazie alle doppiette di Cataldi e Colpani, arrotondate dalle firme di Beltran e Parisi. I salentini, dopo un inizio convincente, si sciolgono sotto i colpi dei viola e sotto i fischi del Via del Mare, che assiste anche al rosso diretto comminato a Gallo, uno dei pochi a salvarsi dal naufragio che ora inquieta Gotti. Dall'altro lato fa festa lo squalificato Palladino pur avendo a sua volta dei grattacapi per gli infortuni: oltre a Gudmundsson infatti si fa male anche Kean, ma si tratta degli unici nei di un pomeriggio che avalla le ambizioni di alta classifica della Fiorentina. Sport.quotidiano.net - Goleada della Fiorentina a Lecce: 0-6 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ottobre 2024 - Quando una partita, per giunta in trasferta, si apre con l'infortunio del proprio giocatore più talentuoso i pensieri si fanno subito tetri: invece la, dopo aver perso per un guaio muscolare Gudmundsson, travolge ilgrazie alle doppiette di Cataldi e Colpani, arrotondate dalle firme di Beltran e Parisi. I salentini, dopo un inizio convincente, si sciolgono sotto i colpi dei viola e sotto i fischi del Via del Mare, che assiste anche al rosso diretto comminato a Gallo, uno dei pochi a salvarsi dal naufragio che ora inquieta Gotti. Dall'altro lato fa festa lo squalificato Palladino pur avendo a sua volta dei grattacapi per gli infortuni: oltre a Gudmundsson infatti si fa male anche Kean, ma si tratta degli unici nei di un pomeriggio che avalla le ambizioni di alta classifica

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lecce-Fiorentina 0-6 : goleada viola al Via del Mare - Vittoria a dir poco rotonda della Fiorentina, che ha espugnato il campo del Lecce col punteggio tennistico di 0-6 nell'incontro dell'ottava giornata di Serie A. . . Sulla vittoria ottenuta al Via del Mare dalla squadra di Raffaele Palladino (oggi in tribuna dopo l'espulsione nel finale di gara col. (Firenzetoday.it)

Goleada della Fiorentina nell’amichevole di Grosseto : Kouame fa tripletta - In gol nella prima frazione anche Kayode. : PalladinoARBITRO: Lachi di Siena (Pieve di Pisa e Laci di Empoli)RETI: 11’Pongracic, 15’, 33’ e 58’ Kouame, 30’ Boiga, 37’ Kayode, 45’ Colpani, 63’ Senigagliesi, 76’ Rubino GROSSETO – Ancora un test per la Fiorentina in vista dell’inizio del campionato. È in programma il 6 agosto, infatti, l’incontro con Gonzalez per decidere il futuro dell’attaccante ... (Corrieretoscano.it)