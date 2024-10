Dailymilan.it - Ex Milan, Mario Balotelli si allontana dal Genoa. Il motivo

(Di domenica 20 ottobre 2024) Sfuma il possibile ritorno in Serie A aldell’ex attaccante del? Il punto della trattativa Perde quota il possibile ritorno dinel campionato italiano destinazione. La formazione rossoblù, dopo aver valutato attentamente l’ipotesi nei giorni scorsi, sembrerebbe aver chiuso al momento al possibile ritorno del centravanti in Serie A. Una decisione non condizionata però dall’aspetto economico dell’operazione. Infatti, i vertici del club avevano già dato l’ok per chiudere la trattativa per l’ingaggio dell’attaccante attualmente svincolato. Tuttavia, l’area tecnica della società ligure ha attualmente bloccato il suo arrivo.: l’area tecnica blocca l’arrivo di