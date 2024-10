Empoli battuto in casa dal Napoli (0-1). Decide un rigore di Kvara. Pagelle (Di domenica 20 ottobre 2024) Cede in casa contro il Napoli, un Empoli non brillante come in altre occasioni. Decisivo il gol di Kvaratskhelia su rigore, ma determinante anche l'assetto difensivo di Conte, capace di imbrigliare l'attacco empolese L'articolo Empoli battuto in casa dal Napoli (0-1). Decide un rigore di Kvara. Pagelle proviene da Firenze Post. .com - Empoli battuto in casa dal Napoli (0-1). Decide un rigore di Kvara. Pagelle Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 20 ottobre 2024) Cede incontro il, unnon brillante come in altre occasioni. Decisivo il gol ditskhelia su, ma determinante anche l'assetto difensivo di Conte, capace di imbrigliare l'attacco empolese L'articoloindal(0-1).undiproviene da Firenze Post.

Il Napoli soffre ma allunga in vetta alla classifica. Empoli battuto al Castellani - decide un rigore di Kvara

Un Napoli poco brillante vince di misura ad Empoli e si tiene la vetta: decisivo un rigore di Kvaratskhelia. Decisivo un rigore di Khvicha Kvaratskhelia, concesso da Abisso per fallo di Anjorin su Politano, a regalare 3 punti sofferti alla squadra di Conte al termine di una prestazione non brillante.

Empoli-Napoli 0-1 in cinque meme : battuto il Real Madrempoli al Santiago Castellani - maledizione interrotta

Ci sono vittorie che valgono tre punti. Poi ce ne sono altre, che valgono doppio e forse anche triplo: come quella che il Napoli ha appena maturato al Castellani di Empoli in una partita giocata a...

Empoli battuto (2-1) nel finale dalla Lazio. Illusione dopo il gol di Esposito. Pagelle

Si era illuso, l'Empoli, di ripetere all'Olimpico, contro la Lazio, l'impresa compiuta contro la Roma. Gli sono invece stati fatali gli ultimi minuti della partita L'articolo Empoli battuto (2-1) nel finale dalla Lazio. Illusione dopo il gol di Esposito. Pagelle proviene da Firenze Post.