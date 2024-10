Romadailynews.it - Editoria: vicepresidente Fiera libro Francoforte, necessari piu’ scambi, letteratura e’ un ponte

(Di domenica 20 ottobre 2024), 20 ott – (Xinhua) – Il mondo ha bisogno di, e lapuo’ fungere da, ha affermato Claudia Kaiser, vice presidente delladeldi, in un’intervista esclusiva recente con Xinhua. “Se non ci capiamo, in che direzione andra’ la societa’?”, ha enfatizzato Kaiser. “E’ cruciale promuovere la comprensione reciproca, e lasvolge un ruolo vitale nell’aiutarci a comprendere culture e sistemi sociali diversi”. Promuoveree’ un obiettivo chiave delladeldi, che si e’ conclusa oggi, ha osservato. “Non e’ solo unadelannuale, ma un’organizzazione che crea spazi per il dialogo e loo. Puntiamo a portare tutti attorno a un tavolo. Siamo interessati a unoo reciproco, non a strade a senso unico”.