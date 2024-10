Dentro la "fabbrica di fake news" che lavora nell'ombra per Donald Trump (e piace in Italia) (Di domenica 20 ottobre 2024) C'è un posto in cui nascono idee, teorie del complotto e posizioni politiche usate dal partito repubblicano statunitense. Da qui si diffondono, influenzando i movimenti conservatori nel mondo, Italia compresa. Siamo a Washington e quel posto è l'Heritage Foundation, il più importante think tank Europa.today.it - Dentro la "fabbrica di fake news" che lavora nell'ombra per Donald Trump (e piace in Italia) Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) C'è un posto in cui nascono idee, teorie del complotto e posizioni politiche usate dal partito repubblicano statunitense. Da qui si diffondono, influenzando i movimenti conservatori nel mondo,compresa. Siamo a Washington e quel posto è l'Heritage Foundation, il più importante think tank

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Cattolica al primo posto tra gli atenei italiani per la mobilità internazionale - O più semplicemente restare in Europa per fare un summer programme al King’s College di Londra o all’Esade Ramon Lull University di Barcellona. Sono tante e. . . . Volare in California per studiare un semestre a Berkeley. E ancora: trasferirsi per un periodo in Cina per frequentare un double degree. (Ilpiacenza.it)

Smile 2 parte al primo posto nel Box Office ITALIA - Il Robot Selvaggio è scivolato al secondo posto con un nuovo incasso da 77 mila euro, per un totale ora sopra i 2 milioni (2,03 milioni per la precisione). In testa è partito bene Smile 2. FONTE: CINEGURU . Il confronto con l’opening day del primo capitolo è assolutamente in positivo, a tal proposito va ricordato che “Smile” nel 2022 ha impattato con il mercato italiano attraverso un ... (Universalmovies.it)

Gara di arte muraria : due studenti genovesi della scuola edile al secondo posto in Italia - Nuovo prestigioso riconoscimento nazionale per la scuola edile genovese (Esseg). I due allievi del corso professionale IeFP (operatore edile-operatore termoidraulico) Gabriel Ghiorghiu (17 anni) e Mattia Santagati (18 anni) si sono aggiudicati il secondo posto a livello italiano nella categoria... (Genovatoday.it)