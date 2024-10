Crollo Audace, il Trapani ne fa cinque (Di domenica 20 ottobre 2024) Brutta battuta d'arresto per l'Audace Cerignola che becca la prima sconfitta stagionale in trasferta beccando cinque gol dal Trapani. Partita già decisa nel primo tempo con la squadra di casa che realizza tre gol nel giro di mezz'ora. Apre le danze Silvestri al 7', al 16' arriva il raddoppio di Foggiatoday.it - Crollo Audace, il Trapani ne fa cinque Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Brutta battuta d'arresto per l'Cerignola che becca la prima sconfitta stagionale in trasferta beccandogol dal. Partita già decisa nel primo tempo con la squadra di casa che realizza tre gol nel giro di mezz'ora. Apre le danze Silvestri al 7', al 16' arriva il raddoppio di

