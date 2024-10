Beatrice Valli e Marco Fantini si sono risposati in chiesa ma spunta il mistero sulla sorella Ludovica

Beatrice Valli e Marco Fantini si sono (ri)sposati in chiesa, ma spunta il "mistero" sulla sorella Ludovica (Di domenica 20 ottobre 2024) Il silenzio sui social, qualche "segnale" dai profili amici della sorella Eleonora e del marito Marco Fantini e poi l'annuncio: Beatrice Valli si è sposata in chiesa. Due anni dopo il Sì a Capri, l'influencer Beatrice Valli e l'ex tronista, nonchè padre delle sue tre figlie, hanno confermato la Europa.today.it - Beatrice Valli e Marco Fantini si sono (ri)sposati in chiesa, ma spunta il "mistero" sulla sorella Ludovica Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il silenzio sui social, qualche "segnale" dai profili amici dellaEleonora e del maritoe poi l'annuncio:si è sposata in. Due anni dopo il Sì a Capri, l'influencere l'ex tronista, nonchè padre delle sue tre figlie, hanno confermato la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Beatrice Valli non ricorrerà ai ritocchi estetici : “Ci sono tante che fin da giovani cambiano totalmente…” - Infine, in serata la Valli ha anche condiviso una particolare citazione che ha fatto mormorare il web: Non sono venuto al mondo per competere con nessuno. Pronta la risposta di Beatrice che ha ammesso di non avere alcuna intenzione di intervenire con ritocchini estetici o filler: Non lo farò (ride, ndr). (Isaechia.it)

Ludovica Valli di nuovo mamma - la reazione delle sorelle Beatrice e Eleonora - Ludovica Valli mamma per la terza volta: è nata la piccola Lola Di Gregorio. Le sorelle Beatrice e Eleonora, dalle quali l'ex tronista non ha mai nascosto di essere distante, hanno espresso pubblicamente il loro augurio sui social.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Beatrice Valli e Marco Fantini : la foto della famiglia al completo è dolcissima - Beatrice nel 2022 ha creato un brand di abbigliamento per bambini “Whatevs”. Leggi anche: Vip emiliano romagnoli, foto e coccole con gli amici a 4 zampe Chi è Beatrice Valli L’influencer reggiana Beatrice Valli (classe 1995), imprenditrice digitale, modella ed ex volto di Uomini e Donne, ha due sorelle, Eleonora e Ludovica, pure loro note influencer e modelle (Ludovica è stata tronista). (Ilrestodelcarlino.it)