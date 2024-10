Arbitro tedesco designato per Milan-Bruges: tutti i dettagli sulla partita di Champions League (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il match tra Milan e Bruges, valevole per la terza giornata della fase a gironi della Champions League, è imminente e si svolgerà martedì 22 ottobre alle ore 18.45. Per questa importante occasione, la UEFA ha ufficializzato la designazione dell’Arbitro tedesco Felix Zwayer, un fischietto di grande esperienza. Accanto a lui ci saranno assistenti e ufficiali di gara altamente qualificati, tutti pronti a garantire il corretto svolgimento della partita. Designazioni ufficiali per l’incontro Felix Zwayer, già noto nel panorama calcistico europeo, avrà il compito di dirigere l’incontro tra il Milan e il Bruges con la massima professionalità. La sua carriera arbitrale si è contraddistinta per decisioni equilibrate e una costante presenza in match di alta rilevanza. Gaeta.it - Arbitro tedesco designato per Milan-Bruges: tutti i dettagli sulla partita di Champions League Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il match tra, valevole per la terza giornata della fase a gironi della, è imminente e si svolgerà martedì 22 ottobre alle ore 18.45. Per questa importante occasione, la UEFA ha ufficializzato la designazione dell’Felix Zwayer, un fischietto di grande esperienza. Accanto a lui ci saranno assistenti e ufficiali di gara altamente qualificati,pronti a garantire il corretto svolgimento della. Designazioni ufficiali per l’incontro Felix Zwayer, già noto nel panorama calcistico europeo, avrà il compito di dirigere l’incontro tra ile ilcon la massima professionalità. La sua carriera arbitrale si è contraddistinta per decisioni equilibrate e una costante presenza in match di alta rilevanza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Champions League – Milan-Bruges - arbitrerà Zwayer : ecco chi sarà al VAR - Milan-Bruges, terza partita della prima fase della Champions League 2024-25. Partita affidata al tedesco Felix Zwayer: ecco i dettagli. (Pianetamilan.it)

Verso Milan-Bruges : zero punti in Champions - ma obiettivo fattibile - Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, Milan-Bruges è fondamentale per il percorso in Champions League dei rossoneri. (Pianetamilan.it)

Milan - per gennaio piace Skov Olsen : la valutazione e il fattore Bruges - Il Milan studia le mosse e valuta i rinforzi in vista del mercato di gennaio con l`obiettivo di dare a Fonseca una rosa completa in ogni reparto,... (Calciomercato.com)