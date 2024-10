Gaeta.it - Aggressione a operatori Ama a Roma: tre dipendenti colpiti mentre lavorano a Labaro

(Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Tredell’Ama, l’azienda municipale per la raccolta dei rifiuti di, sono stati aggrediti nella notte tra sabato e domenicasvolgevano le loro funzioni nella zona di, nel nord della capitale. L’episodio, che ha suscitato indignazione tra i sindacati e le istituzioni, è avvenuto in via Monti della Valchetta, dove i lavoratori erano impegnati nelle operazioni di svuotamento dei cassonetti. La violenza in questa circostanza mette in evidenza i rischi che ipubblici possono affrontareeseguono compiti di fondamentale importanza per la comunità. Dinamica degli eventi I fatti si sono svolti in un contesto di normale attività lavorativa. I tre addetti all’Ama stavano effettuando la raccolta rifiuti quando sono stati avvicinati da tre uomini non identificati.