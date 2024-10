Thesocialpost.it - 18 Ottobre 2021, l’assalto con gli idranti ai portuali di Trieste. Tre anni dopo, una ferita ancora aperta

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Oggi, Domenica 18, si celebra unversario triste. Come ha scritto Raffaella Regoli nel suo libro “Sospesa“, fu un giorno terribile. “Fu uno dei simboli della ferocia dello Stato”, ha scritto la Regoli, “contro chi protestava in modo pacifico contro l’introduzione del Green Pass. Quella diè unaviva in un Paese che non è riuscito a fare i conti con le discriminazioni introdotte dal passaporto sanitario”. Parole che Regoli scrisse in occasione del primoversario delcon glicontro i manifestanti inermi del Porto di, seduti o inginocchiati in preghiera. Un episodio fra il grottesco e l’inaccettabile, una manifestazione di violenza su cittadini che volevano solo – democraticamente – manifestare il loro dissenso. Il racconto di Raffaella Regoli Il getto di queglivivo nella memoria di molti.