Violenza e fragilità Una discesa agli inferi che non dimentica mai l’umano

Mattia è solo, abbandonato al ticchettio degli orologi in riparazione nella bottega di suo padre, sono lunghi e interminabili i pomeriggi che costellano la sua infanzia. Non esiste il gioco se non come alternativa poco convincente alla noia e come gesto iniziatico a una Violenza fino ad allora compressa che si esprime per la prima volta proprio nel furto di un pallone. Ma più del furto è la prevaricazione sugli altri ragazzini come lui, fino ad allora in divertimento sparso a Campo San Giacomo. L'odio per gli altri di Mattia è quello di chi dirà di se stesso di vivere come un cane sciolto, ma che in realtà poggia da sempre le proprie gambe su fondamenta fragili e probabilmente inesistenti. Le sue origini sembrano non essere in comune con quelle del fratello, bellissimo, che fugge quanto prima da Trieste e da una famiglia tanto taciturna quanto soffocante.

