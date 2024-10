Villa abusiva a ridosso della Domus Villa Augustea (Di sabato 19 ottobre 2024) Una Villa di 200 metri quadri con piscina, e un'area di 2000 metri ad essa adiacente, è stata sequestrata dai carabinieri del nucleo forestale Parco di Ottaviano. La costruzione è del tutto abusiva, e si trova a ridosso della 'Domus Villa Augustea', un complesso di strutture di epoca romana, a Napolitoday.it - Villa abusiva a ridosso della Domus Villa Augustea Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Unadi 200 metri quadri con piscina, e un'area di 2000 metri ad essa adiacente, è stata sequestrata dai carabinieri del nucleo forestale Parco di Ottaviano. La costruzione è del tutto abusiva, e si trova a', un complesso di strutture di epoca romana, a

Immobile abusivo e rifiuti a ridosso della Domus Villa Augustea - it. Il proprietario del manufatto e la ditta esecutrice sono stati deferiti a piede libero perché i lavori sono stati posti in essere in totale assenza di autorizzazioni urbanistiche e paesaggistiche. Sono stati i militari del Nucleo Carabinieri Forestale Parco di Ottaviano, ad accertare la realizzazione totalmente abusiva della villa. (Anteprima24.it)