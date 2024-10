Una nuova sede per l'Istituto storico della Resistenza di Novara (Di sabato 19 ottobre 2024) L'Istituto storico della Resistanza di Novara ha bisogno di una nuova sede.A dichiararlo, e chiederlo, è il consigliere regionale del Pd Domenico Ravetti: "Il prossimo anno celebreremo gli 80 anni della Liberazione e sarebbe un doveroso omaggio alla Resistenza trovare una nuova e adeguata Novaratoday.it - Una nuova sede per l'Istituto storico della Resistenza di Novara Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L'Resistanza diha bisogno di una.A dichiararlo, e chiederlo, è il consigliere regionale del Pd Domenico Ravetti: "Il prossimo anno celebreremo gli 80 anniLiberazione e sarebbe un doveroso omaggio allatrovare unae adeguata

Dopo tanti anni nei pub vuole cambiare vita : si cerca una nuova gestione per lo storico locale - Cerca dunque una nuova gestione per lo storico pub di piazzale Ravaldino, che da 30 anni offre birre e serate in compagnia ai forlivesi. Lavora in questo mondo da quando era giovanissimo, ora per lui è arrivato il momento di cambiare vita. . Il 32enne Stefano Di Gesù, che dal 2018 è al timone del. (Forlitoday.it)

Nuova vita per l’ex Hotel City. Ora nello storico edificio trovano casa gli universitari - Sette piani con un totale di 65 posti letto nel centro di Varese. Attiva già da diversi mesi, è stata inaugurata ufficialmente ieri dall’Università dell’Insubria. Le camere singole e doppie sono dedicate principalmente a studenti in Erasmus e visiting professor: una quota importante dell’offerta abitativa universitaria, che si aggiunge ai 96 posti letto per studenti del Collegio Cattaneo e ... (Ilgiorno.it)

Alla fondazione Spadolini Nuova Antologia si parla di camicie nere in Africa con lo storico militare Niccolò Lucarelli - A poco più di cento anni dall’inizio dell’impegno coloniale fascista in Africa, non una data da celebrare bensì una data su cui riflettere, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia, presenta l’ultimo volume dello storico militare Niccolò Lucarelli, Le Camicie Nere in Africa 1923-1943, pubblicato... (Firenzetoday.it)