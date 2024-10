Lanazione.it - Una notte di paura. L’Elsa invade tutto. Evacuate 85 persone: allagamenti e danni

(Di sabato 19 ottobre 2024) Castelfiorentino (Firenze), 19 ottobre 2024 – «A svegliarci sono stati i nostri cani, che intorno alle 3 hanno iniziato ad abbaiare presagendo il pericolo. Siamo riusciti a metterci in salvo e a salvare i nostri animali salendo al primo piano: in strada c’erano quaranta centimetri d’acqua e nei campi più di mezzo metro. Siamo salvi, ma la nostra casa è allagata e abbiamoper migliaia di euro». La testimonianza di Martina Ostrica e della sua famiglia fotografa in maniera emblematica ladiche la frazione di Malacoda a Castelfiorentino ha vissuto dopo le abbondanti piogge di ieri, con almeno una ventina di nuclei familiari rimasti completamente isolati. Per fortuna nessuno è rimasto ferito grazie all’intervento dei sommozzatori in via Ciurini per mettere in salvo cittadini e animali rimasti intrappolati a seguito dell’esondazione del