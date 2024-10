Tutto ruota sui "Paesi sicuri", il piano del governo per superare lo stop dei giudici (Di sabato 19 ottobre 2024) Mossa e contromossa, come una partita a scacchi. Dopo l'altolà dei giudici di Roma, sono due le ipotesi in campo per superare lo stallo in cui rischia di finire il modello Albania sull'immigrazione. Da Beirut la premier Giorgia Meloni ha annunciato un Cdm già lunedì per mettere nero su bianco «una soluzione a questo problema». «Non credo sia competenza della magistratura - le sue parole - definire quali sono Paesi sicuri e quali no. È competenza del governo, quindi credo che il governo debba chiarire meglio cosa si intende per Paese sicuro». Tutto ruota intorno a questo concetto, dato che la sezione immigrazione del Tribunale di Roma ha riscontrato l'impossibilità di riconoscere come 'Paesi sicuri' gli Stati di provenienza delle persone trattenute, cioè Bangladesh ed Egitto, sulla scorta di un dispositivo della Corte di Giustizia Ue, del 4 ottobre scorso. Iltempo.it - Tutto ruota sui "Paesi sicuri", il piano del governo per superare lo stop dei giudici Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Mossa e contromossa, come una partita a scacchi. Dopo l'altolà deidi Roma, sono due le ipotesi in campo perlo stallo in cui rischia di finire il modello Albania sull'immigrazione. Da Beirut la premier Giorgia Meloni ha annunciato un Cdm già lunedì per mettere nero su bianco «una soluzione a questo problema». «Non credo sia competenza della magistratura - le sue parole - definire quali sonoe quali no. È competenza del, quindi credo che ildebba chiarire meglio cosa si intende per Paese sicuro».intorno a questo concetto, dato che la sezione immigrazione del Tribunale di Roma ha riscontrato l'impossibilità di riconoscere come '' gli Stati di provenienza delle persone trattenute, cioè Bangladesh ed Egitto, sulla scorta di un dispositivo della Corte di Giustizia Ue, del 4 ottobre scorso.

