Tom Cruise pensa al futuro: pronto a girare due film nel 2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Tom Cruise non ha intenzione di rallentare ed il 2025 sarà pieno di impegni, con due film da girare e la presentazione del prossimo Mission Impossible 8 Mentre Mission: Impossible 8 è ancora in fase di riprese, Tom Cruise ha prenotato due film, le cui riprese sono previste per il 2025. Innanzitutto, Cruise farà coppia con Alejandro G. Iñàrritu per un film ancora senza titolo. Il cast di questo film è molto ricco. Insieme a Cruise c'è un ensemble che comprende Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons e Sophie Wilde. Per il film si stanno preparando le riprese nel primo trimestre del 2025. Tom Cruise proiettato al futuro: ecco i prossimi film in arrivo La sinossi sembrerebbe piuttosto criptica, ma è chiaro che

Eyes Wide Shut : questa sera su Iris il film che ha fatto venire l'ulcera a Tom Cruise - Era il primo ottobre del 1999 e nessuno avrebbe immaginato che un film così particolare sarebbe diventato un cult senza tempo. Per l'occasione, Iris festeggia il traguardo e ripropone la pellicola in prima serata Un film sull'amore e le relazioni sentimentali, un film che ha fatto scandalo e che al tempo stesso è diventato una pietra miliare del cinema contemporaneo. (Movieplayer.it)

Gli scherzi di George Clooney sono micidiali e spesso a farne le spese è Brad Pitt. Come quando ha scritto una lettera a Tom Cruise per fare un film... - «Gli ho fatto fare le prove con me su come e cosa avrebbe detto a Brad. Al che Brad gli ha risposto: “Ma di cosa stai parlando?”». Dicendo che vogliono fare Intervista col vampiro 2, ma questa volta Brad vuole interpretare Lestat», ha svelato Clooney. Sottolineando, però, il contributo essenziale proprio di Jimmy Kimmell. (Amica.it)

Oblivion : la spiegazione del finale del film con Tom Cruise - Sebbene l’invasione abbia alterato la Terra e reso il pianeta molto meno ospitale di prima, è ancora in grado di sostenere la vita. Di conseguenza, mentre la scoperta di Julia crea in Jack il desiderio di saperne di più, Victoria raddoppia il suo impegno nella missione. © 2013 – Universal PicturesRicostruzione per il futuro La decisione di Tech 49 di sacrificarsi e salvare Julia non salva solo ... (Cinefilos.it)