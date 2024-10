Terracina: fermato alla guida in stato di ebbrezza, denunciato 43enne già noto alle forze dell’ordine (Di sabato 19 ottobre 2024) Terracina, 17 ottobre 2024 – Nella notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina hanno fermato un 43enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, mentre guidava in stato di ebbrezza. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari hanno effettuato una verifica tramite etilometro, riscontrando un tasso alcolemico ben oltre i limiti previsti dalla legge. L’uomo è stato immediatamente deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente per guida sotto l’influenza dell’alcool, reato che prevede gravi sanzioni amministrative e penali. Il veicolo, invece, è stato consegnato a una terza persona intervenuta appositamente per il ritiro, evitando così il sequestro del mezzo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 19 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Nella notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia dihannoundel posto, già conosciuto d, mentreva indi. Durante un normale controllocircolazione stradale, i militari hanno effettuato una verifica tramite etilometro, riscontrando un tasso alcolemico ben oltre i limiti previsti dlegge. L’uomo èimmediatamente deferito indi libertà all’Autorità giudiziaria competente persotto l’influenza dell’alcool, reato che prevede gravi sanzioni amministrative e penali. Il veicolo, invece, èconsegnato a una terza persona intervenuta appositamente per il ritiro, evitando così il sequestro del mezzo.

