Terni, tragico incidente a Città Giardino: morto uomo di 61 anni (Di sabato 19 ottobre 2024) tragico incidente nella serata di sabato a Terni. A perdere la vita un uomo di 61 anni di Terni. La vittima, nella prima serata di sabato, stava percorrendo con il suo scooter via Montegrappa quando, all’altezza dell’incrocio con via Vodice e via Bligny, arrivato l’impatto fatale con una Peugeot Ternitoday.it - Terni, tragico incidente a Città Giardino: morto uomo di 61 anni Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024)nella serata di sabato a. A perdere la vita undi 61di. La vittima, nella prima serata di sabato, stava percorrendo con il suo scooter via Montegrappa quando, all’altezza dell’incrocio con via Vodice e via Bligny, arrivato l’impatto fatale con una Peugeot

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terni - tragico incidente a Città Giardino : morto uomo di 66 anni - La vittima, nella prima serata di sabato, stava percorrendo con il suo scooter via Montegrappa quando, all’altezza dell’incrocio con via Vodice e via Bligny, arrivato l’impatto fatale con una Peugeot. Tragico incidente nella serata di sabato a Terni. . . . A perdere la vita un uomo di 66 anni di Terni. (Ternitoday.it)

Tragico incidente mortale sulla superstrada Terni-Rieti : soccorritore investito a Greccio - Le autorità hanno immediatamente chiuso la carreggiata in entrambe le direzioni per garantire la sicurezza e consentire l’esecuzione dei rilievi e delle indagini necessarie a chiarire la dinamica dell’incidente. La comunità è invitata a riflettere sull’importanza di rispettare i limiti di velocità e ad adeguarsi alle condizioni stradali, soprattutto quando si avvicinano situazioni critiche come ... (Gaeta.it)

Tragico incidente aereo a Terni : due morti nello schianto di un ultraleggero - Articolo pubblicato giovedì 22 Agosto 2024, 16:31 Un grave incidente è avvenuto oggi intorno alle 13 presso l’aviosuperficie “Alvaro Leonardi” di Maratta, nei pressi di Terni, dove di solito decollano e atterrano ultraleggeri. Un piccolo aereo, appena decollato, è stato coinvolto nello schianto. . (Ildifforme.it)