Dilei.it - Tale e Quale Show, classifica e pagelle quinta puntata: Marcuzzi “bugiarda” (4), Carmen mostra tutto (7)

(Di sabato 19 ottobre 2024) Quinto appuntamento con2024, che resta uno dei programmi tv più seguiti in autunno, capace di incollare al piccolo schermo ogni venerdì sera oltre tre milioni di spettatori. Tra le varie esibizioni la serata scorre piacevolmente, complice anche la presenza di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, che continuano a punzecchiarsi con il giusto garbo rendendo ilancora più vivace e divertente. Appare invece ancora poco incisiva Alessia, new entry in giuria dopo l’addio di Loretta Goggi. Lo scivolone di Alessia. Voto 4 Cristiano Malgioglio è la queen di. Il suo ingresso in giuria ha portato verve e la giusta dose di cattiveria. Oltre anto e competenza visto che zia Malgy resta, al di là dei suoi stravaganti siparietti televisivi, un grande conoscitore della musica italiana e internazionale.