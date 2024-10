Liberoquotidiano.it - Tale e Quale Show, Arisa? Non proprio: rovinosa gaffe in prima serata

(Di sabato 19 ottobre 2024) Clamorosanello studio di Carlo Conti a, il programma in onda il venerdì sera su Rai 1. A commetterla uno dei giudici della trasmissione, Cristiano Malgioglio. Parlando con una delle concorrenti, Giulia Penna, che ha vestito i panni di Elisa interpretando uno dei suoi brani più famosi, "Luce", il cantante ha detto: "Ci sono state delle imperfezioni, dire che sei stataad Alisa non si può". A quel punto è calato il gelo. Ovviamente Malgioglio voleva dire "Elisa". Il giudice, però, non si è accorto di avere sbagliato il nome della nota artista interpretata da Giulia Penna e ha proseguito nel suo giudizio. A un certo punto lo ha fermato il conduttore che è scoppiato a ridere. E, facendo riferimento al cappello di Malgioglio - una sorta di vassoio con dei cocktail sopra - ha detto in tono scherzoso: "Sei sicuro che sia analcolico?".