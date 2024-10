Su Netflix tutti i film di Paolo Sorrentino tranne LORO, il film su Silvio Berlusconi censurato (Di sabato 19 ottobre 2024) tutti i film di Paolo Sorrentino sono finalmente disponibili su Netflix. tutti tranne LORO, il film "politico" che il cineasta ha dedicato a Silvio Berlusconi e che continua a essere censurato in Italia. Fanpage.it - Su Netflix tutti i film di Paolo Sorrentino tranne LORO, il film su Silvio Berlusconi censurato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 19 ottobre 2024)disono finalmente disponibili su, il"politico" che il cineasta ha dedicato ae che continua a esserein Italia.

