Scarcerati i gestori del bar accusati dell' omicidio di Eros Di Ronza ucciso per aver rubato dei Gratta e Vinci

Milano, Scarcerati i gestori del bar accusati dell'omicidio di Eros Di Ronza, ucciso con 36 fendenti inferti con delle forbici

Ladro ucciso a colpi di forbice - scarcerati i gestori del bar : «Andranno ai domiciliari. Erano sotto choc - ma non è stata legittima difesa» - Niente carcere per Shu Zou, 30 anni, e lo zio 49enne Liu Chongbing, accusati di avere ucciso con delle forbici un ladro ? il 37enne Eros Di Ronza ? che stava tentando di portare via dei... (Leggo.it)

Milano - rapinatore ucciso : scarcerati i gestori del bar - Pm: “Di Ronza colpito mentre strisciava e gridava aiuto” Secondo le ricostruzioni degli inquirenti Eros Di Ronza è stato ucciso “mentre stava strisciando fuori dal locale” e la “fase di maggior violenza” è avvenuta quando “l’uomo era a terra, gridando aiuto”. Dopo l’interrogatorio di ieri nel carcere di San Vittore, la gip Tiziana Gueli ha convalidato gli arresti disponendo tuttavia la ... (Lapresse.it)

Ladro ucciso a colpi di forbice - scarcerati i gestori del bar : «No legittima difesa - ma omicidio in contesto particolare» - Niente carcere per Shu Zou, 30 anni, e lo zio 49enne Liu Chongbing, accusati di avere ucciso con delle forbici un ladro - il 37enne Eros Di Ronza - che stava tentando di portare via dei gratta e... (Ilmessaggero.it)