Sardegna, dati criminalità: Oristano provincia più sicura d’Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – La Sardegna è una regione sicura? Dall’analisi dei dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – la risposta sembrerebbe affermativa. L’indice di criminalità elaborato su diversi indicatori statistici relativi a reati, furti e rapine, infatti, vede le province sarde tra le più sicure del Paese. Anche se non mancano dati negativi L'articolo Sardegna, dati criminalità: Oristano provincia più sicura d’Italia proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Laè una regione? Dall’analisi deidel Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – la risposta sembrerebbe affermativa. L’indice dielaborato su diversi indicatori statistici relativi a reati, furti e rapine, infatti, vede le province sarde tra le più sicure del Paese. Anche se non mancanonegativi L'articolopiùproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sardegna - dati criminalità : Oristano provincia più sicura d'Italia - Al contrario, Oristano detiene il triste primato tra tutte le province italiane per numero di denunce legate ad associazione per produzione o traffico di stupefacenti, il quarto posto per rapine in uffici postali e il settimo posto nella categoria tentati omicidi. Roma, 19 ott. Si tratta di medie, comunque, molto inferiori rispetto alle tre province italiane peggiori: Firenze 136,4 denunce ogni ... (Liberoquotidiano.it)

Sicurezza in Sardegna : Un’analisi approfondita sui dati di criminalità del 2023 - 510 reati ogni 100. Oristano: La provincia più sicura d’Italia Oristano si distingue come la provincia più sicura d’Italia, con un numero di crimini denunciati sorprendentemente basso. Tuttavia, nonostante questi risultati eccellenti, si segnala anche un preoccupante primato per quanto riguarda le denunce legate all’associazione per produzione o traffico di stupefacenti, evidenziando che anche ... (Gaeta.it)

Sardegna - dati criminalità : Oristano provincia più sicura d’Italia - Anche se non mancano dati negativi […]. (Adnkronos) – La Sardegna è una regione sicura? Dall’analisi dei dati del Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza – la risposta sembrerebbe affermativa. L’indice di criminalità elaborato su diversi indicatori statistici relativi a reati, furti e rapine, infatti, vede le province sarde tra le più sicure del Paese. (Periodicodaily.com)