Sale sul parapetto del cavalcavia: giovane pontina salvata dalla calma e professionalità dei carabinieri (Di sabato 19 ottobre 2024) Un intervento tempestivo ha evitato il peggio oggi pomeriggio ad Aprilia, quando una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112 NUE ha messo in moto il Reparto Territoriale dei carabinieri. Un cittadino ha allertato le forze dell'ordine dopo aver visto una ragazza mentre scavalcava la barriera di un cavalcavia. Azione rapida del Comandante della Sezione Radiomobile La pattuglia più vicina è stata immediatamente mobilitata per l'intervento, ma il primo ad arrivare sul luogo è stato il Comandante della Sezione Radiomobile dei carabinieri di Aprilia. Supportato dal cittadino che aveva chiamato l'allarme, è riuscito a trattenere la giovane donna e a salvarla prima che compiesse l'atto disperato. Supporto medico e assistenza Subito dopo, la ragazza è stata consegnata al personale sanitario, giunto rapidamente sul posto.

