Rimini-Pianese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2024/2025 (Di sabato 19 ottobre 2024) Tutte le informazioni in merito alla data, l'orario, la diretta tv e lo streaming di Rimini-Pianese, match dello stadio Romeo Neri valevole per la decima giornata del campionato italiano di Serie C 2024/2025. La compagine romagnola, dopo tre vittorie consecutive, ha rallentato nelle ultime due partite ottenendo un solo punto e ora vuole assolutamente tornare al successo per restare nel blocco di testa. Rimini-Pianese, come seguire il match La formazione bianconera, dal suo canto, arriva da due successi consecutivi contro Carpi e Milan Futuro e ha intenzione di dare seguito a questi risultati per staccare i suoi avversari odierni in classifica. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 19 ottobre alle ore 15:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254. Sportface.it seguirà l'evento in diretta e fornirà costanti aggiornamenti e contenti relativi alla sfida.

Calcio - il Rimini affronta la Pianese. Buscè cauto : "Non è un caso che abbiano i nostri stessi punti" - . I biancorossi sono reduci dal pareggio di Arezzo, mentre i toscani hanno vinto le ultime due gare contro Milan Futuro e Carpi. . Entrambe le formazioni contano 12 punti in classifica. Finora i ragazzi di mister Buscè hanno raccolto. Torna al Neri il Rimini, dove sabato alle 15 affronterà la Pianese. (Riminitoday.it)

Rimini-Pianese quasi inedita. Ora Buscè vuole accelerare - Cosa che per ora non è successa al Rimini che, anzi, ha fatto il contrario raccogliendo 9 dei suoi 12 punti in viaggio. Perché Rimini e Pianese, la squadra di Piancastagnaio in provincia di Siena, che domani sarà di scena in Romagna, nella loro storia si sono incrociate soltanto due volte: in serie D. (Ilrestodelcarlino.it)

Calcio Serie C. Prosperi : "La Pianese non può fare calcoli con nessuno. Il Rimini? Ci sarà da lottare. Noi proveremo a limitarli» - Con il Sestri Levante non era stata la nostra migliore prestazione ma abbiamo dimostrato di saperci rialzare, proponendo il nostro gioco e mantenendo la porta inviolata contro due squadre forti come Milan Futuro e Carpi". La forza della Pianese sembra infatti essere il gruppo e la mentalità acquisita già l’anno scorso. (Sport.quotidiano.net)