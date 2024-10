Rifiuti selvaggi, questa volta tocca ai vestiti ammassati a terra (Di sabato 19 ottobre 2024) Una nuova segnlazione di Rifiuti selvaggi in città. questa volta, più precisamente, si tratta di un numero consistente di vestiti ammassati a terra vicino a un cassone per la raccolta. Un panorama non certo edificante quello visto oggi, sabato 19 ottobre, nei pressi dei giardini pubblici di via Leccotoday.it - Rifiuti selvaggi, questa volta tocca ai vestiti ammassati a terra Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Una nuova segnlazione diin città., più precisamente, si tratta di un numero consistente divicino a un cassone per la raccolta. Un panorama non certo edificante quello visto oggi, sabato 19 ottobre, nei pressi dei giardini pubblici di via

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Novoli - la denuncia del residente : “Guida selvaggia - droga e rifiuti. Non ce la facciamo più” / FOTO - Ma anche guida selvaggia e viabilità in tilt. . “Sappiamo tutti che Novoli è un quartiere complicato, ma in particolare in questa. A denunciare questo caos è un residente di via della Villa Demidoff. . Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Spaccio, risse e rifiuti abbandonati. (Firenzetoday.it)

Conferimento selvaggio dei rifiuti e prime sanzioni - parla l’Assessore Mannino - Continua la lotta contro gli incivili e nel frattempo sono state notificate le prime sanzioni per chi è stato beccato a smaltire in modo illegale la spazzatura (Monrealelive.it) . (Monrealelive.it)