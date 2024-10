Riconoscimenti alle donne nel cinema: il Women in Cinema Award celebra il talento e l’impegno sociale (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel panorama Cinematografico italiano si è tenuta la decima edizione del Women in Cinema Award , un riconoscimento che si propone di esaltare il talento femminile e di valorizzare le figure che si distinguono nel mondo del Cinema e delle arti affini. La manifestazione, ideata da Angela Prudenzi, Cristina Scognamillo e Claudia Conte, si è svolta nel contesto della Festa di Roma presso l’Auditorium Parco della Musica. Quest’anno, i premi hanno messo in evidenza non solo le interpretazioni artistiche, ma anche l’impegno sociale e la sensibilità verso tematiche di rilevanza collettiva. Un premio per il talento femminile Il WiCA è stato concepito come una piattaforma per mettere in luce le figure femminili che hanno apportato un contributo significativo nel mondo del Cinema. Gaeta.it - Riconoscimenti alle donne nel cinema: il Women in Cinema Award celebra il talento e l’impegno sociale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel panoramatografico italiano si è tenuta la decima edizione delin, un riconoscimento che si propone di esaltare ilfemminile e di valorizzare le figure che si distinguono nel mondo dele delle arti affini. La manifestazione, ideata da Angela Prudenzi, Cristina Scognamillo e Claudia Conte, si è svolta nel contesto della Festa di Roma presso l’Auditorium Parco della Musica. Quest’anno, i premi hanno messo in evidenza non solo le interpretazioni artistiche, ma anchee la sensibilità verso tematiche di rilevanza collettiva. Un premio per ilfemminile Il WiCA è stato concepito come una piattaforma per mettere in luce le figure femminili che hanno apportato un contributo significativo nel mondo del

