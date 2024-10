Promozione / Parità tra S.Orso e Vismara, 1-1 (Di sabato 19 ottobre 2024) In vantaggio i padroni di casa con Muratori poi raggiunti da Del Pivo. Espulso Palazzi per doppia ammonizione VALLESINA, 19 ottobre 2024 – Parità tra S. Orso e Vismara. Al 30? il gol dei padroni di casa con Muratori su angolo battuto da Bastianoni. Sul finale del tempo Parità con azione da calcio d’angolo e questa volta è Del Pivo a gonfiare la rete. Nella ripresa il Vismara resta in dieci per l’espulsione di Palazzi (doppio giallo) ma il risultato resta immutato. S. Orso: Fiorelli, Rovinelli, Giacomelli, De Angelis, Fontana, Mattioli, Bastianoni, Palazzi( 25’st Moschella), Luchetti(35’ st Gianpaoli), Muratori, Grandicelli( 25’ st’ Saurro). All: Vergoni. Vismara: Melchiorri, Nicolini, Bemimati, Morani(29’st Harrak), Palazzi, Del Pivo, Vagnarelli, Letizzi, Montanari, Gaudenzi(14’ st Capomaggi), Renzi(32’st Mazzarri). All: Fulgini. .com - Promozione / Parità tra S.Orso e Vismara, 1-1 Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) In vantaggio i padroni di casa con Muratori poi raggiunti da Del Pivo. Espulso Palazzi per doppia ammonizione VALLESINA, 19 ottobre 2024 –tra S.. Al 30? il gol dei padroni di casa con Muratori su angolo battuto da Bastianoni. Sul finale del tempocon azione da calcio d’angolo e questa volta è Del Pivo a gonfiare la rete. Nella ripresa ilresta in dieci per l’espulsione di Palazzi (doppio giallo) ma il risultato resta immutato. S.: Fiorelli, Rovinelli, Giacomelli, De Angelis, Fontana, Mattioli, Bastianoni, Palazzi( 25’st Moschella), Luchetti(35’ st Gianpaoli), Muratori, Grandicelli( 25’ st’ Saurro). All: Vergoni.: Melchiorri, Nicolini, Bemimati, Morani(29’st Harrak), Palazzi, Del Pivo, Vagnarelli, Letizzi, Montanari, Gaudenzi(14’ st Capomaggi), Renzi(32’st Mazzarri). All: Fulgini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bayesian - il capitano che ha soccorso i naufraghi : «La barca colpita da un fulmine e da uno strano triangolo nero - poi è sparita nel nulla» - Nuove prove e testimonianze aumentano il mistero sul naufragio del Bayesian, lo yacht che lo scorso agosto è stato inghiottito dal mar Mediterraneo al largo della Sicilia e sul quale sono... (Ilmessaggero.it)

Dopo la revoca del titolo di scuola paritaria - Format fa ricorso e il Tar sospende il provvedimento della Regione - Le accuse della Regione, cristallizzate in un decreto che revoca il riconoscimento della parità scolastica, sono diverse: si va dalle lezioni tenute da docenti non abilitati ai rischi per la sicurezza, fino alla presenza di allievi senza nulla osta da altre scuole o al numero di insegnanti di... (Palermotoday.it)

Manchester City-Arsenal finisce in parità - Silva : “Hanno ricorso ad arti oscure” - . “C’era solo una squadra che è venuta a giocare a calcio“, ha detto Silva a TNT Sports Brazil. L’Arsenal forse avrebbe vinto con la squadra al completo: “Non ne ho idea. Come allenatore dell’Arsenal, si parlerà di partita ben giocata e ben gestita“. Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha definito “un miracolo” il pareggio, arrivato dopo un secondo tempo passato in inferiorità numerica in ... (Sportface.it)