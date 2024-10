Ilrestodelcarlino.it - Processo Sisma: l’antimafia rincara: "La cosca è viva, i Todaro la aiutarono"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) "LaDragone-Ciampà esiste ancora ed è operativa". Alla luce di nuova documentazione investigativa acquisita dalla Calabria, la Dda di Brescia ha chiesto ancora di riconoscere per gli imputati dell’aggravante mafiosa di aver agevolato la ‘ndrangheta: la domanda è stata avanzata giovedì durante l’udienza in Appello che vede quattro imputati. La figura-chiave dell’inchiesta è Giuseppe, residente a Reggiolo: architetto, è il nipote del boss di Cutro Antonio Dragone, che nel 2004 fu freddato e a cui subentrò Nicolino Grande Aracri. Nel dicembre 2023 il 38enne era stato condannato a 6 anni, 4 mesi e 10 giorni, a fronte della richiesta della Dda di Brescia di 14 anni. Fino al 2021fu il tecnico esterno incaricato delle pratiche per avere i finanziamenti per ricostruire gli edifici privati nei comuni mantovani terremotati del 2012.