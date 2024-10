Pestelli (FdI) attacca Start:: "Servizio indegno in vallata" (Di sabato 19 ottobre 2024) Mancanza di autisti a Start Romagna, bus strapieni, ritardi e cancellazioni: Luca Pestelli (foto) candidato per Fratelli d’Italia alle prossime regionali chiede alla Regione di intervenire per firmare un contratto integrativo per stimolare nuove assunzioni. "L’anno scolastico è iniziato all’insegna del caos, tra autobus strapieni, ritardi e cancellazioni – scrive Pestelli –, che hanno colpito duramente studenti e famiglie. Una situazione ancor più grave per gli abitanti dell’Appennino, che da sempre devono fare i conti con la penuria di collegamenti tra Forlì e vallate". Secondo le informazioni raccolte da Pestelli per i ragazzi che vivono a Meldola, Civitella, Galeata e Santa Sofia tornare a casa da scuola è diventata un’odissea. "La linea 132 Forlì-Santa Sofia prevede infatti una corsa alle 14.10 costantemente sovraffollata. Ilrestodelcarlino.it - Pestelli (FdI) attacca Start:: "Servizio indegno in vallata" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Mancanza di autisti aRomagna, bus strapieni, ritardi e cancellazioni: Luca(foto) candidato per Fratelli d’Italia alle prossime regionali chiede alla Regione di intervenire per firmare un contratto integrativo per stimolare nuove assunzioni. "L’anno scolastico è iniziato all’insegna del caos, tra autobus strapieni, ritardi e cancellazioni – scrive–, che hanno colpito duramente studenti e famiglie. Una situazione ancor più grave per gli abitanti dell’Appennino, che da sempre devono fare i conti con la penuria di collegamenti tra Forlì e vallate". Secondo le informazioni raccolte daper i ragazzi che vivono a Meldola, Civitella, Galeata e Santa Sofia tornare a casa da scuola è diventata un’odissea. "La linea 132 Forlì-Santa Sofia prevede infatti una corsa alle 14.10 costantemente sovraffollata.

