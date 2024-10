Perché il drone contro casa sua può essere un problema per Bibi (Di sabato 19 ottobre 2024) L’immagine è quella di un UAV (o più giornalisticamente, un drone) che segue in coda e poi supera un elicottero Apache che gli stava dando la caccia. Il primo velivolo è un pezzo relativamente tecnologico, lanciato da Hezbollah e di fabbricazione iraniana; l’altro è il migliore elicottero da combattimento del mondo, prodotto da Boeing e McDonnel Douglas le cui vendite vengono autorizzate dal dipartimento di Stato solo per gli alleati migliori degli Stati Uniti — nel caso Israele. La scena si svolge settanta chilometri dentro al confine settentrionale israeliano, a Cesarea, città famosa per le sue ville eleganti, le rovine romane e l’anfiteatro sulla costa mediterranea. Formiche.net - Perché il drone contro casa sua può essere un problema per Bibi Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di sabato 19 ottobre 2024) L’immagine è quella di un UAV (o più giornalisticamente, un) che segue in coda e poi supera un elicottero Apache che gli stava dando la caccia. Il primo velivolo è un pezzo relativamente tecnologico, lanciato da Hezbollah e di fabbricazione iraniana; l’altro è il migliore elicottero da combattimento del mondo, prodotto da Boeing e McDonnel Douglas le cui vendite vengono autorizzate dal dipartimento di Stato solo per gli alleati migliori degli Stati Uniti — nel caso Israele. La scena si svolge settanta chilometri dentro al confine settentrionale israeliano, a Cesarea, città famosa per le sue ville eleganti, le rovine romane e l’anfiteatro sulla costa mediterranea.

