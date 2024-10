Lettera43.it - Omicidio tabaccheria Milano, ai domiciliari i due uomini che hanno ucciso Eros Di Ronza

(Di sabato 19 ottobre 2024) Niente carcere per Zhou Shu e Chongbing Liu, i dueaccusati di avera colpi di forbicedi, il 37enne che alle prime luci dell’alba del 17 ottobre aveva tentato di rubare dei gratta e vicini dalladi via Cermenate, a. La gip Tiziana Gueli ha infatti convalidato l’arresto pervolontario e disposto iper i due, perché «il fatto è maturato in un contesto particolare, laddove i due arrestati avevano appena subito un furto, l’ultimo di una lunga serie. Si inserisce quindi in questa ottica, la manifestazione di rabbia e di frustrazione. Tutto si è consumato in pochissimi minuti. Lo stato di shock in cui sono stati trovati dalla polizia testimonia la presa di coscienza e la disperazione per la commissione del gesto».