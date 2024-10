MotoGP, Maverick Vinales: “Contento della prima fila ma il traffico mi ha negato il secondo tentativo” (Di sabato 19 ottobre 2024) Maverick Vinales è soddisfatto dopo aver centrato il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP2024. Sul tracciato di Phillip Island il pilota del team Aprilia ha messo in mostra una delle sue migliori versioni di questa parte di stagione, risultando uno dei pochi a battagliare con Jorge Martin per il giro più veloce. La pole position è stata firmata, come detto, dal portacolori del team Ducati Pramac con un sensazionale 1:27.296 davanti a Marc Marquez distante 594 millesimi quindi terzo proprio Maverick Vinales a 695. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 1.079, quinta per Francesco “Pecco” Bagnaia a 1.182, sesta per Raul Fernandez a 1.202, quindi settimo Franco Morbidelli a 1.326 davanti ad Alex Marquez, Alex Rins, Enea Bastianini, Brad Binder e Fabio Di Giannantonio che completano la top12. Oasport.it - MotoGP, Maverick Vinales: “Contento della prima fila ma il traffico mi ha negato il secondo tentativo” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024)è soddisfatto dopo aver centrato il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Phillip Island il pilota del team Aprilia ha messo in mostra una delle sue migliori versioni di questa parte di stagione, risultando uno dei pochi a battagliare con Jorge Martin per il giro più veloce. La pole position è stata firmata, come detto, dal portacolori del team Ducati Pramac con un sensazionale 1:27.296 davanti a Marc Marquez distante 594 millesimi quindi terzo proprioa 695. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 1.079, quinta per Francesco “Pecco” Bagnaia a 1.182, sesta per Raul Fernandez a 1.202, quindi settimo Franco Morbidelli a 1.326 davanti ad Alex Marquez, Alex Rins, Enea Bastianini, Brad Binder e Fabio Di Giannantonio che completano la top12.

