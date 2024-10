Lanazione.it - Montezemolo, festa da campioni. Dalla Fiorentina al Pistoia Basket

(Di sabato 19 ottobre 2024) C’erano davvero tantissime stelle a impreziosire una serata - quella andata in scena giovedì all’atelier di Capalle - che, oltre a evidenziare come moda e sport siano un binomio ormai indissolubile, è servita a ricordare come il brandsia una realtà pratese sempre più all’avanguardia, conosciuta su scala nazionale. Oltre 250 ospiti, tra volti noti del mondo della politica (c’era anche l’ex sindaco Matteo Biffoni, oltre al senatore Matteo Renzi accompagnato dal figlio) edi più discipline sportive.