Lapresse.it - Milano, rapinatore ucciso: scarcerati i gestori del bar

(Di sabato 19 ottobre 2024) Vanno ai domiciliari Shu Zou, 30 anni, e suo zio 49enne Liu Chongbing,del bar di viale da Cermenate aaccusati di omicidio volontario in concorso per la morte del Eros Di Ronza, 37 anni,a colpi di forbici dopo essersi introdotto nel locale per tentare di rubare dei Gratta e vinci. Dopo l’interrogatorio di ieri nel carcere di San Vittore, la gip Tiziana Gueli ha convalidato gli arresti disponendo tuttavia la scarcerazione di entrambi gli indagati di origini cinesi, difesi dall’avvocato Simone Ciro Giordano. Pm: “Di Ronza colpito mentre strisciava e gridava aiuto” Secondo le ricostruzioni degli inquirenti Eros Di Ronza è stato“mentre stava strisciando fuori dal locale” e la “fase di maggior violenza” è avvenuta quando “l’uomo era a terra, gridando aiuto”.