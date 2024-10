Milan, Paulo Fonseca attacca: per chi aveva dubbi siamo una squadra unita! (Di sabato 19 ottobre 2024) Milan, al termine della gara contro l’Udinese Paulo Fonseca ha parlato nel post-partita e si è soffermato sulla forza del gruppo squadra Il Milan di Paulo Fonseca soffre fino alla fine ma strappa tre punti fondamentali a San Siro contro l’Udinese dopo una gara rocambolesca che ha visto la formazione friulana pareggiare nel finale, con goal poi annullato per fuorigioco dopo consulto Var. Al termine della gara il tecnico portoghese ha parlato ai microfoni di DAZN e si è soffermato in particolare sulla forza del gruppo squadra: “siamo stati vicino a quel che voglio da questo Milan. Dopo il rosso è stata una partita di spirito di squadra: abbiamo sofferto insieme e se qualcuno ha dubbi sull’unità di squadra, oggi abbiamo dato dimostrazione di unità e spirito di squadra. E questa è la cosa più importante. Dailymilan.it - Milan, Paulo Fonseca attacca: per chi aveva dubbi siamo una squadra unita! Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024), al termine della gara contro l’Udineseha parlato nel post-partita e si è soffermato sulla forza del gruppo squadra Ildisoffre fino alla fine ma strappa tre punti fondamentali a San Siro contro l’Udinese dopo una gara rocambolesca che ha visto la formazione friulana pareggiare nel finale, con goal poi annullato per fuorigioco dopo consulto Var. Al termine della gara il tecnico portoghese ha parlato ai microfoni di DAZN e si è soffermato in particolare sulla forza del gruppo squadra: “stati vicino a quel che voglio da questo. Dopo il rosso è stata una partita di spirito di squadra: abbiamo sofferto insieme e se qualcuno hasull’unità di squadra, oggi abbiamo dato dimostrazione di unità e spirito di squadra. E questa è la cosa più importante.

