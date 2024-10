Milan, la Curva Sud annuncia: “Niente striscioni o simboli fino a …” (Di sabato 19 ottobre 2024) La Curva Sud del Milan ha annunciato la decisione di non portare più striscioni o simboli allo stadio: ecco il comunicato ufficiale Pianetamilan.it - Milan, la Curva Sud annuncia: “Niente striscioni o simboli fino a …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 19 ottobre 2024) LaSud delhato la decisione di non portare piùallo stadio: ecco il comunicato ufficiale

Inchiesta sugli ultrà - fuori da San Siro anche lo striscione della “Curva Sud Milano” dell’epoca Lucci - Milano – Lo striscione “Curva Sud Milano”, che ha accompagnato per anni il dominio di Luca Lucci al secondo anello blu, resterà fuori da San Siro. Quindi, “la risposta se oggi sia il caso o meno di continuare sotto il nome di Curva Sud Milano è più mai un sì, una risposta forte e convinta di tutti i gruppi che oggi costituiscono questa curva e che hanno contribuito con le migliaia di ragazzi ... (Ilgiorno.it)

Caso Curva Sud Milano - Striscia la notizia porta alla luce nuovi affari tra Luca Lucci e Fedez - Al centro del servizio, come scrive la nota del tg satirico ideato da Antonio Ricci, il rapporto tra Fedez e l’ultrà rossonero Luca Lucci, con quest’ultimo intenzionato a creare una società per la gestione degli artisti e l’organizzazione di concerti. Le intercettazioni telefoniche rivelano l’assetto organizzativo del progetto: “Fedez sarebbe responsabile del reclutamento degli artisti, mentre ... (Dailymilan.it)

Curva Sud Milano - CorSera : dai rapporti con la ‘ndrangheta al tentato omicidio : Luca Lucci nei guai - Il motivo View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Come riporta il Corriere della Sera, in queste lotte emerge anche un particolare non di poco conto: il tentato omicidio ai danni di un altro ultrà del Milan, Enzo Anghinelli. Il numero uno della Curva Sud Milano Luca Lucci nei guai: rapporti con la ‘ndrangheta, pestaggi e tentato omicidio: la ... (Dailymilan.it)