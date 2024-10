Milan, incredibile Abraham: entra, sbaglia un gol ed esce subito per infortunio (Di sabato 19 ottobre 2024) La sfortuna colpisce Tammy Abraham durante Milan-Udinese: bastano cinque minuti per sbagliare un gol clamoroso e lasciare il campo per infortunio. Ha de Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 19 ottobre 2024) La sfortuna colpisce Tammydurante-Udinese: bastano cinque minuti perre un gol clamoroso e lasciare il campo per. Ha de

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan-Udinese LIVE 1-0 : Okoye salva su Pulisic - poi Abraham si divora un gol ed esce per infortunio - GOL E AZIONI SALIENTI 81` - Bijol dalla distanza, pallone di poco a lato. 75` - Milan a un passo dal raddoppio: Pulisic fa una grande gioca... (Calciomercato.com)

Milan-Udinese - infortunio alla spalla per Abraham : la sua partita dura cinque minuti - Dinamica sfortunatissima per Abraham, che aveva la palla del 2-0 dopo una parata di Okoye su Pulisic. L’attaccante impatta la sfera in modo scoordinato, spreca la chance da gol e cade male sulla spalla destra, quella che già ad aprile 2023 lo costrinse allo stop a causa di una lussazione ai tempi della Roma. (Sportface.it)

Milan-Udinese LIVE 1-0 : Okoye salva su Pulisic - poi Abraham si divora un gol - GOL E AZIONI SALIENTI 75` - Milan a un passo dal raddoppio: Pulisic fa una grande giocata in area sulla torre di Abraham, controlla e calcia ma... (Calciomercato.com)