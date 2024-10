Migranti in Albania, Meloni furente cerca nuove soluzioni: oggi il ritorno in Italia (Di sabato 19 ottobre 2024) La soluzione potrebbe giungere dal Patto su migrazione e asilo dell'Ue, in cui è previsto un cambio nel significato di "Paese sicuro" che potrebbe allargare i criteri per l'invio di Migranti in Albania L'articolo Migranti in Albania, Meloni furente cerca nuove soluzioni: oggi il ritorno in Italia proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Migranti in Albania, Meloni furente cerca nuove soluzioni: oggi il ritorno in Italia Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La soluzione potrebbe giungere dal Patto su migrazione e asilo dell'Ue, in cui è previsto un cambio nel significato di "Paese sicuro" che potrebbe allargare i criteri per l'invio diinL'articoloinilinproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cerno : “Le balle della magistratura rossa nella sentenza sui migranti in Albania” - ? Le balle della magistratura rossa nella sentenza sui migranti in Albania. twitter. pic. com/zzURGSZKPE — Tommaso Cerno (@Tommasocerno) October 18, 2024. Il business miliardario dell’immigrazone – Tommaso Cerno, giornalista e direttore de ‘Il Tempo’, commenta la sentenza dei giudici che hanno deciso il ritorno dei “migranti” dall’Albania in Italia. (Imolaoggi.it)

Albania - la sentenza già scritta : "I migranti tornino in Italia" - Pertanto, in ragione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, il Paese di origine del trattenuto non può essere riconosciuto come Paese sicuro, tanto più che la stessa sentenza sottolinea il dovere del giudice di rilevare, anche d'ufficio, l'eventuale violazione, nel caso sottoposto al suo giudizio, delle condizioni sostanziali della qualificazione di Paese sicuro ... (Iltempo.it)

"Silvia Albano si era già pronunciata sui social". Migranti in Albania - FdI bombarda la giudice - Dal Tribunale di Roma arriva indirettamente una risposta da parte di Luciana Sangiovanni, presidente della sezione specializzata diritti della persona e migrazioni. La sentenza, sottolinea Sara Kelany, responsabile immigrazione di Fdi, in una intervista al Corriere della Sera, è "una cosa grave: una decisione precostituita. (Liberoquotidiano.it)