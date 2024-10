Ilrestodelcarlino.it - Meritocrazia in Provincia. Uno stipendio lievita

(Di sabato 19 ottobre 2024) Laè sempre stata una bandiera del centrodestra da contrapporre all’egualitarismo di una certa sinistra, insofferente alla prospettiva di premiare i meritevoli lasciando a bocca asciutta chi non ha voglia di impegnarsi più del minimo sindacale. Ma qualcosa sta cambiando: Enzo Lattuca, volitivo presidente delladi Forlì-Cesena e sindaco di Cesena, ha cambiato rotta: i premi, anzi gli aumenti di, vanno riconosciuti a chi li merita. Come Francesca Faedi, capo di gabinetto delladi Forli-Cesena. Residente a Savignano e laureata in filosofia con 110 e lode, Faedi è entrata nella pubblica amministrazione nel 2009 alladi Rimini occupandosi di servizi alla persona fino al 2015, quando è passato all’Asp, l’Azienda dei Servizi alla Persona di Cesena-Valle Savio, con la qualifica di Manager assistente inquadrata nella direzione generale.