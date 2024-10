Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week la capitale romena in passerella

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roma, 19 ott. (askanews) – Dal 15 al 18 ottobre il cuore di Bucarest si è trasformato in una vera e propriaper il primo grande evento di moda internazionale in Romania, la2024. La MBBFW 2024 ha portato lae il design romeno al fianco delle principali capitali della moda di tutto il mondo. I partner istituzionali sono stati l’Ambasciata d’Italia in Romania, ICE Agenzia Bucarest, Confindustria Romania e la Camera Nazionale della Moda Italiana che organizza la Milanoe la CNA-Confederazione Nazionale Artigianato-Federmoda.