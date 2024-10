Manna punta Angel Gomes: colpo in arrivo già a gennaio (Di sabato 19 ottobre 2024) Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è già al lavoro per individuare i rinforzi giusti. Il Napoli segue Angel Gomes, potrebbe essere la sorpresa di Manna per il mercato invernale. Il Napoli non si ferma mai e si prepara già per la prossima finestra di mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per individuare il profilo perfetto che possa rinforzare la rosa di Antonio Conte. Uno dei nomi più interessanti è quello di Angel Gomes, talento del Lille con il contratto in scadenza a giugno 2025. Un giovane che ha tutto per diventare un pezzo fondamentale del Napoli del futuro, capace di alzare ulteriormente il livello tecnico della squadra. Angel Gomes, rinnovo in bilico: il Napoli pronto a muoversi Il Lille ha provato a convincere Angel Gomes a rinnovare il contratto, ma finora non c’è stato un accordo. Napolipiu.com - Manna punta Angel Gomes: colpo in arrivo già a gennaio Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Giovanni, direttore sportivo del Napoli, è già al lavoro per individuare i rinforzi giusti. Il Napoli segue, potrebbe essere la sorpresa diper il mercato invernale. Il Napoli non si ferma mai e si prepara già per la prossima finestra di mercato. Il direttore sportivo Giovanniè al lavoro per individuare il profilo perfetto che possa rinforzare la rosa di Antonio Conte. Uno dei nomi più interessanti è quello di, talento del Lille con il contratto in scadenza a giugno 2025. Un giovane che ha tutto per diventare un pezzo fondamentale del Napoli del futuro, capace di alzare ulteriormente il livello tecnico della squadra., rinnovo in bilico: il Napoli pronto a muoversi Il Lille ha provato a convincerea rinnovare il contratto, ma finora non c’è stato un accordo.

Dal Real Madrid al Napoli - Manna ci riprova : il ribaltone è in atto - Gli azzurri negli ultimi anni non sono stati soliti comprare dai top club europei, è una moda che quest’estate hanno riportato Conte e Manna alle pendici del Vesuvio. Giocatori che – inevitabilmente- ti portano a fare il salto di qualità definitivo. Potrebbe essere un segno del destino visto che il primo gol tra i professionisti per lui è arrivato in Champions League, al Bernabeu, contro il ... (Spazionapoli.it)

Napoli - Manna e Conte pianificano il mercato di gennaio : 4 calciatori in bilico - Per restare aggiornati su tutte le notizie calcio Napoli, continuate a seguire napolipiu. In difesa potrebbero arrivare uno o due nuovi innesti, considerando che Rafa Marin non ha ancora esordito in campionato. Il direttore sportivo e il tecnico preparano le mosse per la finestra invernale Notizie calcio Napoli. (Napolipiu.com)

Mercato Napoli - novità sul vice Lukaku : la strategia di Manna - it Nicolò Schira ha poi concluso il suo intervento: “Il Napoli seguiva Bonny già dalla scorsa estate ma, giustamente, il Parma ha deciso di non venderlo. In casa Napoli, in attesa del ritorno del campionato, bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato. Calciomercato, Schira: “Il Napoli ha degli ottimi rapporti con l’agente di Bonny” A darli, esattamente ai microfoni ufficiali di ... (Spazionapoli.it)