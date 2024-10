Maltempo: P.Civile, allerta arancione in 5 regioni, gialla in 13 (Di sabato 19 ottobre 2024) La struttura di bassa pressione posizionata sui mari italiani occidentali tende lentamente a muoversi verso la Tunisia, mantenendo condizioni di tempo perturbato su parte del Sud, con precipitazioni diffuse e forti temporali specialmente sui settori ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione Civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitĂ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitĂ e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezioneCivile.gov.it). Quotidiano.net - Maltempo: P.Civile, allerta arancione in 5 regioni, gialla in 13 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) La struttura di bassa pressione posizionata sui mari italiani occidentali tende lentamente a muoversi verso la Tunisia, mantenendo condizioni di tempo perturbato su parte del Sud, con precipitazioni diffuse e forti temporali specialmente sui settori ionici. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezioned'intesa con lecoinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezionenei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticitĂ idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticitĂ e diconsultabile sul sito del Dipartimento (www.protezione.gov.it).

Maltempo su Bari - la Protezione Civile : "Week end con il rischio pioggia" - Continua l'ondata di maltempo su Bari. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo per rischio pioggia su tutta la Puglia. L'allarme scatterĂ dalle 20 di questa sera e proseguirĂ per le successive 24 ore. Da questa sera, in particolare, sono previste su tutto il... (Baritoday.it)

Maltempo : zone di Emilia-Romagna in allerta rossa - quasi tutta la Puglia fra quelle in arancione Protezione civile - previsioni meteo - Codice giallo per l’intera regione. . Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente moderati. 2024 di tutti i plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, degli asili nido, pubblici e privati, nonché della frequenza della attività scolastiche e di formazione superiore, presenti sull’intero ... (Noinotizie.it)

Puglia - maltempo : allerta temporali - domani codice arancione dalla Bat al Salento Protezione civile - previsioni meteo. Taranto : asili e scuole chiusi - ”     L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, domani codice arancione dalla Bat al Salento <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo. Il sindaco di Taranto, con un’ordinanza, ha disposto “la chiusura per il giorno sabato 19. 2024 di tutti i plessi scolastici di qualsiasi ordine e grado, pubblici e privati, degli asili nido, pubblici e privati, nonché della ... (Noinotizie.it)