Maltempo oggi in Italia, allerta meteo rossa in Emilia Romagna e arancione in 7 regioni (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Maltempo oggi 19 ottobre non dà tregua sull'Italia: pioggia e nubifragi in agguato, scatta l'allerta rossa in Emilia Romagna e arancione in altre 6 regioni oltre alla stessa Emilia Romagna tra allarme temporali e rischio idraulico e idrogeologico. La giornata di sabato si snoderà con un copione analogo a quello delle 24 Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il19 ottobre non dà tregua sull': pia e nubifragi in agguato, scatta l'inin altre 6oltre alla stessatra allarme temporali e rischio idraulico e idrogeologico. La giornata di sabato si snoderà con un copione analogo a quello delle 24

Maltempo in Italia : allerta rossa in Emilia-Romagna e condizioni atmosferiche avverse in sei regioni - Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza dei cittadini, considerando il rischio di esondazione e dissesti idrogeologici nella zona. A Torino, ad esempio, è stata disposta la chiusura precauzionale dei Murazzi del Po al traffico veicolare e pedonale, come comunicato dal Comune. La Protezione Civile ha avvisato che rovesci intensi potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di ... (Gaeta.it)

Scuole chiuse domani per maltempo in Emilia-Romagna - Calabria - province di Napoli e Salerno : l'elenco completo - Allerta maltempo per il 19 ottobre su numerose regioni italiane. Per questo motivo in diversi comuni, da nord a sud, le scuole resteranno chiuse. Sulla base delle previsioni disponibili, il... (Ilmessaggero.it)

Allerta ROSSA in Emilia-Romagna - ARANCIONE in sette regioni 19 Ottobre 2024 - Una vasta area perturbata di origine atlantica sta portando condizioni di spiccato maltempo su tutto il Paese, con un progressivo peggioramento su gran parte del territorio. Durante la giornata di…. (Retemeteoamatori.it)