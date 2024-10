Malore fatale mentre è al volante, muore l'amministratore delegato della Edil Color (Di sabato 19 ottobre 2024) Ha accusato un Malore nella tarda mattinata di giovedì 17 ottobre mentre era in auto. Stava tornando da un impegno lavorativo e avuto appena avuto le forze di accostare. Poi ha perso i sensi. Carlo Tonon, 59 anni, residente nel coneglianese, era l'amministratore delegato della Edil Color di San Trevisotoday.it - Malore fatale mentre è al volante, muore l'amministratore delegato della Edil Color Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ha accusato unnella tarda mattinata di giovedì 17 ottobreera in auto. Stava tornando da un impegno lavorativo e avuto appena avuto le forze di accostare. Poi ha perso i sensi. Carlo Tonon, 59 anni, residente nel coneglianese, era l'di San

